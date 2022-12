Het veldrijden gaat een drukke periode in met manches in de wereldbeker, Superprestige en X²O-trofee

De kerstperiode komt eraan. Dat wil zeggen dat het voor de veldrijders een drukke periode wordt. Er zullen manches in de wereldbeker, Superprestige en X²O-trofee zijn.

Op 2e kerstdag is er in Gavere al de volgende wereldbekermanche. 2 weken later trekken de renners naar Zonhoven voor de volgende wereldbeker.

Tussendoor wordt er nog heel wat gereden voor de Superprestige en de X²O-trofee. Op 27 en 28 december zijn er 2 Superprestigemanches na elkaar. Eerst is er Heusden-Zolder. Nadien volgt Diegem. Een dag voor Zonhoven volgt in Gullegem nog een nieuwe manche.

Bij de X²O-trofee pakken ze uit met 3 manches op 5 dagen tijd. Op 1 januari is er traditioneel de GP Sven Nys in Baal. 2 dagen later volgt Herentals en nog eens 2 dagen later is er de Duinencross in Koksijde.

Ook zijn er nog 2 Exact-crossen. Op 23 december is er de Zilvermeercross in Mol en op 30 december is er de Azencross in Loenhout.

Datum Cross WB SP X²O Exact 23 december Mol X 26 december Gavere X 27 december Heusden-Zolder X 28 december Diegem X 30 december Loenhout X 1 januari Baal X 3 januari Herentals X 5 januari Koksijde X 7 januari Gullegem X 8 januari Zonhoven X

Na de drukke kerstperiode volgen de nationale kampioenschappen. Het BK gaat op 14 januari in Lokeren door.