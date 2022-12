Xandres Vervloesem, bij junioren concurrent van Evenepoel, stopt op 22ste: "Werd niet gelukkig van de druk"

Een opvallende aankondiging: Xandres Vervloesem stopt op zijn 22ste met wielrennen. Evenepoel kloppen is iets wat hij als junior op zijn cv kon zetten. Een doorbraak bij de profs kwam er niet.

In de hoog aangeschreven juniorenkoers Aubel-Thimister-Stavelot nam Vervloesem in de slotrit bij die jeugdcategorie de maat van Remco Evenepoel en Tom Pidcock. Een grote wielercarrière leek hem te wachten, maar bij de beloften veranderde al één en ander. "Het plezier begon weg te ebben toen ik als 18-jarige terechtkwam in de opleidingsploeg van Team DSM", vertelt Vervloesem aan Sporza.

"Data bepaalden plots mijn leven en dat is me zuur opgebroken." Die hyperprofessionalisering woog op Vervloesem, die via het opleidingsteam van Lotto dan wel in 2021 de stap zette naar de profs. "Ik kwam meteen ten val in Le Samyn en daar ben ik mentaal nooit over geraakt." Al snel volgde nog een valpartij en dat tastte zijn vertrouwen aan.

PASSIE VERLOREN

"Ik vroeg me voortdurend af of ik goed genoeg was. Ik zag leeftijdsgenoten doorbreken, terwijl ik ter plaatse bleef trappelen. Dat zorgde voor een bepaalde druk. En daar werd ik niet gelukkig van. Toen ik profrenner was en mijn idolen ontmoette, ben ik mijn passie voor de koers ook wat verloren. Mijn idolen bleken mensen te zijn met veel onzekerheden. Ik zag hoe hun leven eruitzag als toprenner en vroeg me af: "Wil ik dat eigenlijk wel?""

'Neen', was het uiteindelijke antwoord op die vraag. Wielrenner is hij niet meer, maar Vervloesem heeft wel nieuwe plannen gemaakt. "Ik pik volgend jaar mijn studies milieu- en natuurwetenschappen weer op aan de Universiteit Antwerpen. Mijn droom is om ooit mee te werken aan innovatieve technologieën om afvalwater te verwerken en drinkwater te voorzien."