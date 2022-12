Astana en Alpecin-Deceuninck hadden geen plaats meer, maar deden toch nog belangrijke transfers

Astana haalt zo goed als zeker Mark Cavendish (37) en Cees Bol (27) binnen. De ploeg zat eigenlijk al aan 30 renners, het maximum in een ploeg, maar na het ontslag van Miguel Angel Lopez was er plots een plek vrij in de ploeg. Vinokourov zag plots een opportuniteit en wilde Cavendish dan ook graag binnen halen. SEG Cycling, het management waar Cavendish en Bol bij zitten, bood hen echter aan als pakket.

Maar die plaats had Astana niet meer in zijn team. En dus besloot het om de Kazach Nurbergen Nurlykhassym (22) opnieuw te degraderen naar het opleidingsteam zodat er plaats was voor Cavendish en Bol. Op zich niets wat niet mag, maar het roept toch vragen op. Israel-Premier Tech deed hetzelfde met Guy Sagiv in augustus om Dylan Teuns binnen het halen.

Het WorldTour-team van Alpecin-Deceuninck heeft ook al 30 renners voor volgend jaar. Zwift Academy-winnaar Luca Vergallito (25) en de Fransman Axel Laurance (21) van B&B Hotels-KTM werden toch nog gehaald. Vooral de transfer van Laurance is wat vreemd. Hij reed al een jaar als prof en wordt nu eigenlijk wat 'gedegradeerd' naar een team met veldrijders Vandeputte, Verstrynge, Wyseure en Vandebosch.

Laurence zou ten laatste op 1 januari 2024 aansluiten bij het WorldTour team, maar het lijkt toch een beetje op valsspelen. Laurence wordt gewoon tijdelijk bij het opleidingsteam gestald omdat er geen plaats meer is bij het WorldTour team. Zo kon Alpecin-Deceuninck hem toch nog binnen halen terwijl er gewoon geen plaats meer was in het team.

Alpecin-Deceuninck has added another rider to its entity. We are delighted to welcome the promising @laurance_axel. The 21-year-old Frenchman signed a contract for 2023 and 2024. Axel will join our development team and make the step to the WorldTour at the latest on 1 Jan 2024 pic.twitter.com/WpHZZkyAZD