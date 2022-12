Joaquim Rodriguez moest in 2016 stoppen met koersen door hartproblemen

Joaquim Rodriguez (43) stopte niet alleen om meer tijd te maken voor zijn gezin.

Toen Joaquim Rodriguez in 2016 zijn afscheid aankondigde van het wielrennen deed hij dat om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Maar de Catalaanse klimmer heeft nu bekend dat er nog een andere reden was.

Rodriguez had namelijk last van hartproblemen zegt hij bij het Catalaanse TV3. "Ik voelde voor de diagnose al dat het tijd was om afscheid te nemen van de sport, maar dit hielp me wel om het niet nog eens te heroverwegen", zegt Rodriguez.

Rogriguez zou de ziekte wel onder controle hebben en neemt nog geregeld deel aan mountainbikewedstrijden. In zijn carrière won Rodriguez onder meer twee keer de Ronde van Lombardije, de Waalse Pijl, 9 ritten in de Vuelta en 3 in de Tour.