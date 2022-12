Servais Knaven wordt technisch- en sportief directeur bij vrouwenploeg Lefevere die ook van naam verandert

AG Insurance-NXTG stelde eerder op de dag al zijn nieuwe uitrusting voor volgend jaar voor. Daar staan plots ook de namen van de sponsors van de mannenploeg op, Soudal en Quick-Step. De ploeg gaat vanaf volgend jaar dan ook als AG Insurance-Soudal-Quick Step door het leven.

De ploeg krijgt met de Nederlander Servais Knaven (51) ook een nieuwe technisch- en sportief directeur. Hij was hiervoor twaalf jaar aan de slag als ploegleider bij INEOS Grenadiers.

De ploegbaas van de ploeg, Natascha van Ouden, is de vrouw van Knaven. En ook hun drie kinderen, Britt, Senne en Mirre, rijden bij de ploeg.

