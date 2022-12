🎥 BEKIJK: Een eerste blik op het parcours van de Wereldbeker in Gavere

De crossers trekken voor een tweede keer dit jaar naar Gavere. Begin februari behoorde de cross nog tot de Superprestige, nu tot de Wereldbeker. Lars van der Haar was begin februari de sterkste voor Eli Iserbyt en Toon Aerts.

Aan het parcours in Gavere is niet heel veel veranderd, al zijn er toch lichte wijzigingen. Zo sneuvelde er een boomgaard die werd afgebroken en wordt er een nieuw stuk parcours aangedaan.

In een video van de Belgische jongere Matteo Declercq is het hele parcours al eens te zien. Het ligt er voorlopig nog berijdbaar uit, maar dat zal de komende dagen wellicht nog sterk veranderen door de voorspelde regenval en de vele wedstrijden en verkenningen. Het wordt op tweede kerstdag dus wellicht ploeteren door de modder.

😍 Any CX fan knows this course by heart. 👌 Here comes a true classic #CXWorldCup round! 🏆 pic.twitter.com/VeFj6STXUF

🇧🇪 Next up on the calendar 👉🏼 Gavere on Monday 🤩. Who will you be cheering for? 🙋🏻‍♂️ #CXWordCup pic.twitter.com/s1F7PmLR2X