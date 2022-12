B&B Belgen en Vermote zoeken nog nieuwe ploeg en trainen individueel en met strandraces

Voor heel wat Belgen is het nog bang afwachten of ze volgend jaar nog in het peloton rijden.

Benjamin Declercq gooide woensdag zelf de handdoek in de ring en stopte zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg. Maar andere Belgen zoals Jens Debusschere (33), Julien Vermote (33), Eliot Lietaer (32) en Jordi Warlop (26) zoeken nog naar een ploeg. Debusschere, Lietaer en Warlop moesten na het opdoeken van B&B Hotels-KTM begin december nog op zoek naar een nieuwe ploeg, Vermote kreeg geen nieuw contract meer bij Alpecin-Deceuninck. Ze hadden allemaal al wel wat contacten met teams, maar de meeste daarvan zitten al vol of hebben geen financiële middelen meer. Debusschere onderhoudt zijn conditie en motivatie door aan strandraces mee te doen een geeft zichzelf nog tot eind januari om een ploeg te vinden. "Ik heb altijd gezegd dat ik na mijn carrière een café wil openhouden. Maar dat krijg je ook niet in 2 weken voor mekaar", zegt hij bij Sporza. Nog geen plannen voor na wielercarrière De andere drie Belgen hebben nog geen concrete plannen of hebben nog niet nagedacht over wat ze willen doen na hun carrière. Lietaer geeft zichzelf tot half januari, Vermote tot het begin van het seizoen. Warlop zou begin januari al een beslissing nemen. De drie zijn of gaan nog allemaal naar Spanje om daar individueel op stage te gaan voor het geval er toch nog iets uit de bus zou komen.