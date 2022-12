Fabio Jakobsen pakte zijn eerste overwinning in de Tour dit jaar: "Wist dat het in de eerste week moest gebeuren"

De Nederlander pakte bij zijn eerste deelname meteen zijn eerst ritwinst.

Fabio Jakobsen maakte dit jaar zijn debuut in de Tour de France. Dat wou hij twee jaar geleden al, maar door zijn zware valpartij in Polen moest hij zijn debuut dus met twee jaar uitstellen.

Jakobsen sloeg in de eerste sprintetappe ook meteen toe en won de tweede rit in de Tour dit jaar. Hij versloeg er onder meer Wout van Aert en Mads Pedersen. In de derde rit deed Jakobsen weer mee voor de overwinning, maar toen werd hij pas vijfde en won Groenewegen de rit.

"Ik wist op voorhand dat het in de eerste week moest gebeuren, in het bijzonder in de tweede en derde etappe. In de derde etappe had ik ook hele goede winstkansen, maar dan ging het net mis in de laatste bocht. Dat is sprinten", zei Jakobsen in de podcast De Grote Plaat.

In de rest van de Tour kwam Jakobsen er niet meer aan te pas. In de zeventiende rit overleefde hij maar net en kwam hij vijftien seconden voor de tijdslimiet binnen. Op de Champs-Élysées werd Jakobsen maar dertiende.