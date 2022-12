Zwitsers multitalent en junioren wereldkampioen veldrijden voor half jaar naar ploeg Axel Merckx

Jan Christen (18) werd in het Amerikaanse Fayetteville wereldkampioen bij junioren in het veld. Daarnaast werd hij ook al vicewereldkampioen mountainbiken bij de junioren en werd hij Europees kampioen op de weg bij de junioren. Ook op de piste en in het tijdrijden blinkt de Zwitser uit.

In mei werd al bekend gemaakt dat Christen tot eind 2027 bij UAE Team Emirates zou rijden. Voor hij daar naar toe trekt zal de Zwitser eerst nog even rijpen bij Hagens Barman Axeon, de belofteploeg van Axel Merckx.

Christen zal bij de Amerikaanse ploeg de klassiekers, de Giro voor beloften en de Ronde van de Toekomst rijden. Daarna trekt hij naar het team van Tadej Pogačar en co.

"Ik zag hem eerder dit jaar op het WK veldrijden winnen en ik hield echt van zijn temperament en manier van koesen. Hij trok meteen mijn aandacht, dus ik nam vrij snel contact met hem op. Uiteindelijk ben ik blij dat hij besloot om bij ons te komen rijden.

2023 is already looking bright, but it will now be more "colorful" with the addition of Cyclocross World Champion🌈 Jan Christen @janchristen04 joining the squad!! #PROVEIT



