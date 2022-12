Geen BK veldrijden voor Wout Van Aert: de strijd om de Belgische titel ligt daardoor helemaal open

Wout Van Aert maakte bekend dat hij geen BK zal rijden. Daardoor wordt het een open strijd voor de titel.

Op 15 januari wordt het BK veldrijden in Lokeren gereden. Na de afzegging van Wout Van Aert is er opeens geen grote favoriet meer, maar zijn er 2 of 3 grote favorieten.

Laurens Sweeck moest lange tijd wachten op zijn 1e zege van het seizoen, maar eind oktober was het in Maasmechelen eindelijk raak voor hem. Hij won ondertussen al 4 keer. De laatste keer is wel al van half november in Merksplas geleden, maar anderzijds kan hij een enorme regelmaat voorleggen. Hij viel op een cross na nog geen enkele keer buiten de top 4.

Ook kon Sweeck al een paar keer in de buurt van de Grote Drie blijven. In Hulst eindigde hij op 15 seconden van Mathieu van der Poel en in Dublin kwam hij 14 seconden na Van Aert binnen. Zo toonde hij al verschillende keren dat hij mogelijk in de vorm van zijn leven zit.

© photonews

De andere grote favoriet zal Michael Vanthourenhout zijn. Ook hij is al het hele seizoen heel regelmatig. Op 3 keer na eindigde hij telkens al in de top 4. Bovendien werd Vanthourenhout in Namen Europees kampioen, wat hem ook nog eens een contractverlenging opleverde. Een vertrouwensboost voor Vanthourenhout.

Ook bleef hij in Antwerpen in de buurt van winnaar van der Poel en Van Aert. Daarnaast won hij in de sneeuw in Val di Sole. Daarmee toonde hij nog eens dat hij aan een uitstekend seizoen bezig is.

© photonews

Daarnaast is er nog Eli Iserbyt. In het begin van het seizoen was hij de te kloppen man, maar op het EK in Namen kreeg hij opnieuw last van zijn rug en linkerbeen. Sindsdien is hij wat op de sukkel.

De laatste weken begon Iserbyt er weer wat door te komen, maar dan kwam die ongelukkig val in Val di Sole. Gelukkig voor hem werden er geen breuken vastgesteld. Zo komt een deelname aan het BK niet in gevaar, maar ideaal is het niet. Dat in combinatie met zijn rugproblemen is het een vraagteken hoe Iserbyt voor de dag zal komen.

© photonews

Momenteel zijn Sweeck, Vanthourenhout en eventueel Iserbyt de favorieten, maar er kan op 3,5 weken tijd nog veel veranderen. Quinten Hermans zal zich ook nog komen mengen. Ook zal Toon Aerts erbij zijn. Al zal dat ook afhangen van zijn vorm na een lange inactiviteit en de uitspraak van de UCI. Ook zijn er Niels Vandeputte en Toon Vandebosch die zouden kunnen verrassen.