Jumbo-Visma maakt geen melding van BK veldrijden bij bekendmaking verdere programma Wout van Aert

Gaat Wout van Aert zijn Belgische titel verdedigen op het BK veldrijden? Jumbo-Visma laat op zijn minst uitschijnen van niet.

Het BK veldrijden gaat door op 15 januari en het is geweten dat zijn ploeg Jumbo-Visma hem rond die periode liever op het trainingskamp van de ploeg heeft. Op zijn webstek heeft Jumbo-Visma alvast het verdere programma van Van Aert in dit veldritseizoen bekendgemaakt en daarbij is geen spoor te vinden van het BK.

De ploeg vermeldt evenwel niet expliciet dat Van Aert het BK niet rijdt. Aangezien het WK wel opgenomen is in dat programma, vermoeden we toch deelname aan het BK wellicht niet zal volgen. Dat zou dan betekenen dat er vanaf midden januari 2023 sowieso een nieuwe Belgisch kampioen veldrijden is.

Swipe to see @WoutvanAert’s remaining cyclocross program for the season! 🗓️



Wout will be back in action tomorrow! 🤩 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 22, 2022

Wout van Aert rijdt dit jaar nog de crossen in Mol (23/12), Gavere (26/12), Diegem (28/12), Zolder (27/12) en Loenhout (30/12). In 2023 volgt dan nog deelname in Herentals (03/01), Koksijde (05/01), Gullegem (07/01), Zonhoven (08/01), Benidorm (22/01), Hamme (28/01) en aan het WK veldrijden in Hoogerheide (05/02).