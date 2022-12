Geen Jens Schuermans maar wel twee Belgische nieuwkomers bij BEAT Cycling

BEAT Cycling heeft zijn ploeg voor 2023 voorgesteld. Daar maken twee Belgische nieuwkomers deel van uit. Wie er niet langer bij is, is Jens Schuermans.

De succesvolle Belgische mountainbiker behoort tot het kransje vertrekkers bij BEAT. Schuermans reed vorig seizoen ook wegkoersen voor BEAT, aanvankelijk in Spanje en uiteindelijk ook onder meer in de Baloise Belgium Tour. Dat zal volgend jaar dus niet meer het geval zijn.

VERMEULEN EN D'HEYGERE NAAR BEAT

Twee andere Belgen verwelkomen ze wel bij de ploeg en één van hen is de 29-jarige Emiel Vermeulen (foto). Vermeulen komt over van Go Sport-Roubaix Lille Métropole. Na zes jaar bij die ploeg verandert Vermeulen van omgeving. Aan het einde van het vorige seizoen werd hij nog knap vierde in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen.

De andere landgenoot in het team is Gil D'Heygere. De 24-jarige landgenoot reed vorig jaar vooral wedstrijden in eigen land voor Minerva Cycling.