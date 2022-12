Jumbo-Visma weet waar uitdaging ligt voor Roglič in de Giro: "Op tijdritniveau van Evenepoel krijgen"

Primož Roglič zal namens Jumbo-Visma de strijd aangaan met Remco Evenepoel in de Giro van 2023. Het tijdrijden zal in die strijd een belangrijk aspect worden.

Jumbo-Visma is van plan om Roglič naar de Giro te sturen met een ploeg die in de Tour niet zou misstaan. Dat zal nodig zijn, want met Remco Evenepoel is er nu al een sterke concurrent. "We hebben gezien hoe hij het deed in de Vuelta. Het wordt vooral zaak om Primož op het tijdritniveau van Evenepoel te krijgen", ving Het Laatste Nieuws op uit de mond van Merijn Zeeman bij de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma.

DIVERS PARCOURS

De sportief directeur van de Nederlandse formatie geeft toe dat Evenepoel op papier in het werk tegen de klok tijd zou kunnen nemen. "Daar heeft hij een streepje voor op ons. Ik zie ook een divers parcours met een derde week waar heel specifieke kwaliteiten voor nodig zijn. Daar kun je terugpakken wat je verliest."

Het opzet in de Giro is in ieder geval duidelijk: dat is eindwinst en niets minder. "Primož gelooft erin. Hij gelooft ook nog altijd dat hij de Tour kan winnen." Dat zal dan wel niet voor 2023 zijn, want Roglič komt volgend jaar niet aan de start van de Tour.