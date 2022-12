Mathieu van der Poel eerlijk over waardeverhouding: "Niet goed genoeg, ik kon Wout van Aert geen weerstand bieden"

Wout van Aert is de winnaar geworden van de Zilvermeercross en niet grote rivaal Mathieu van der Poel. Na Val di Sole had menig veldritliefhebber misschien wel verwacht dat laatstgenoemde wel eventjes de puntjes op de i ging zetten.

Dat gebeurde dus niet. "Ik kon geen weerstand bieden aan Wout van Aert", kon Van der Poel de realiteit van de wedstrijd in Mol enkel aanvaarden. "Daar was ik gewoon niet goed genoeg voor. Technisch was het zeker niet goed en fysiek was het ook niet wat ik ervan had verwacht."

Het is ook een cross die bekend staat om zijn zandpassages en die waren ook niet in het voordeel van Van der Poel. "Zand liegt niet. Als je goed bent, rijd je er goed doorheen. Als je dat niet bent, lukt er niet veel in het zand. Dat was een beetje het geval."

ANDERE OMSTANDIGHEDEN

Al hoeft er uiteraard ook niet al te negatief gedaan worden over de prestatie van Van der Poel. Uiteindelijk legde hij wel gewoon beslag op een verdienstelijke tweede plek. "Dat het wel al een andere Mathieu van der Poel was dan in Val di Sole? Ja, het waren ook heel andere omstandigheden, natuurlijk."

Sowieso mogen we van Van der Poel nog wel heel wat verwachten in het veldrijden. "Ik vind het altijd wel een leuke periode. Je rijdt van cross naar cross en tussendoor is het een beetje losrijden. Da's meestal wel fijn." En nu eerst iets kerstachtigs? "Dat beperkt zich bij mij tot gaan eten."