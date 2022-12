Sterke Wout van Aert zet Van der Poel op afstand in Mol: "Het was toch knokken, halverwege trok hij een ronde door"

Het was uitkijken naar een duel Van Aert-Van der Poel in Mol. Dat kwam er enigszins, maar Van Aert bleek toch ruim de sterkste.

"Dit is een leuke cross om te doen, in eigen streek. Ik kom graag naar hier. Dit is altijd een heel snelle wedstrijd. Ondanks de regen blijft het goed berijdbaar. Het is een beetje het ritme zoeken en het is ook niet altijd makkelijk om de goede lijn te rijden. Aan de materiaalpost werd het wel een lange loopstrook, mooi dat ik daar het verschil kon maken", deed van Aert het verhaal van zijn wedstrijd.

Zijn vierde overwinning in de Zilvermeercross was zo een feit. "Een mooie statistiek", vond Wout van Aert, die vooraf al wist dat hij voorbij Van der Poel zou moeten. "Daar moet je niet zo slim voor zijn om dat te bedenken, het uitvoeren was moeilijker. Het was toch knokken, ik zag in het begin niet echt de mogelijkheden waar ik beter zou zijn dan hem. Halverwege koers trok Mathieu wel een ronde door en had ik het lastig om te volgen."

ANDERE SFEER BIJ DUELS MET MATHIEU

Het was dus op de tanden bijten. "Ik wist dat mijn kansen zouden stijgen als ik op dat moment bij hem kon blijven. In de ronde nadien kon ik zelf een gaatje slaan." Van Aert klopt Van der Poel voor het eerst in een cross sinds 26/12 van vorig jaar. "Zo ben ik er niet echt mee bezig. Het is leuk voor mij en de supporters dat hij er alleszins terug bij is. Vorig jaar hinger zonder Mathieu nog een andere sfeer rond het veldrijden."

De kwaliteit van de wedstrijden kan er enkel beter op worden. "Het is mooi om samen met hem terug spektakel te leveren." De steeds drukke kersperiode is door de Belgische kampioen alvast goed ingezet. "Je merkt in de kerstperiode dat er meer supporters zijn en dat het anders is dan in andere crossen. Dit is altijd een zware, maar ook de mooiste periode in de cross."