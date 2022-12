UCI sleutelt aan puntensysteem: meer punten in grote rondes, etappes en monumenten, meer renners tellen mee

De UCI heeft een nieuwpuntensysteem aangekondigd voor de volgende cyclus van drie jaar bij de mannen.

De periode 2020-2022 is afgesloten en de UCI heeft voor de komende periode van drie jaar enkele aanpassingen gedaan aan zijn puntensysteem. Er was kritiek op het huidige systeem dat etappezeges in (grote) rondes te weinig punten opleverden en dat kleine eendagskoersen te veel punten opleverden.

Die scheeftrekking heeft de UCI nu proberen goed te maken met een nieuw systeem waarbij vooral zeges in grote koersen worden opgewaardeerd zodat teams effectief ook hun beste renners daar aan de start zouden zetten.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

meer punten in de grote rondes, voor zowel de eindzege als voor etappes en nevenklassementen; de eerste vijftien renners in een rit krijgen nu punten in plaats van de eerste vijf in een rit speciale categorie voor de vijf monumenten die zo meer punten opleveren dan andere eendagskoersen in de WorldTour zoals E3 en Gent-Wevelgem meer punten in etappes in rittenkoersen in de WorldTour of ProSeries en voor meer renners: van drie renners nu naar vijf, tien of vijftien afhankelijk van het niveau meer punten op het WK en de Olympische Spelen, zowel in de wegrit en als in de tijdrit voor teamklassement tellen punten van beste twintig renners (minimum aantal renners in ProTeam) in plaats van beste tien renners mee

Enkele voorbeelden van het nieuwe puntensysteem

Oud systeem Nieuw systeem Eindzege Tour 1000 UCI-punten 1300 UCI-punten Eindzege Giro & Vuelta 850 UCI-punten 1100 UCI-punten Ritzege Tour 120 UCI-punten 210 UCI-punten Ritzege Giro & Vuelta 100 UCI-punten 180 UCI-punten Winst monument 500 UCI-punten 800 UCI-punten Wereldtitel weg 600 UCI-punten 900 UCI-punten Wereldtitel tijdrijden 350 UCI-punten 455 UCI-punten