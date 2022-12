Richie Porte: "Chris Froome en Tadej Pogacar zijn psychologische beesten"

Richie Porte is renner af. Bij L'Equipe blikte hij terug op zijn wedstrijdvoorbereidingen.

"Ik was nooit een renner die alles exact afweegde", vertelde Richie Porte aan L'Equipe. "Als ik een hamburger of een pint wou, ontnam ik me dat niet."

"Het was vermoeiend altijd over die voeding te moeten praten", ging Porte verder. "Zelf was ik altijd beter als ik een kilo boven mijn wedstrijdgewicht zat. Ik voelde me dan gewoon beter. Dat menselijke aspect mocht niet onderschat worden. Je moest je klaar voelen om de strijd te kunnen aangaan. Kijk naar Chris Froome en Tadej Pogacar, die zijn gewoon psychologische beesten."

Porte gaf meer de voorkeur aan de menselijke aanpak: "Mogelijk heeft me dat overwinningen gekost. Ook heb ik door een of andere reden nooit een grote ronde gewonnen. Misschien liet ik me ook te veel beïnvloeden door andere mensen of was ik te veel bezig met wat mensen van me dachten. Ik had nooit de houding van win or die."