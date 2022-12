Ronde van Turkije volgend jaar niveau lager na aanhoudende veiligheidsproblemen

De veiligheid in de koers is al enkele jaren een probleem.

De Presidential Cycling Tour of Turkey wordt elk jaar rond eind april gereden. Dat zal dit jaar niet anders zijn, maar het deelnemersveld zal wellicht heel wat minder sterk zijn dan de voorbije jaren.

In Turkije eindigen de ritten vaak op een sprint en bijvoorbeeld Cavendish, Philipsen en Ewan wonnen er de afgelopen jaren ritten. Maar ook de veiligheid in de koers wordt ieder jaar aangehaald, omdat die te wensen over laat.

Renners komen vaak in onveilige situatie terecht zoals op onderstaande video te zien is. De rittenkoers werd dan ook gedegradeerd van een 2.PRO koers naar 2.1, waardoor het veel minder interessant wordt om naar Turkije af te zakken.