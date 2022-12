Yves Lampaert houdt een goede generale repetitie voor het BK beachrace

Yves Lampaert heeft in Zeebrugge een strandrace gewonnen. In het slot rekenden hij af met 3 concurrenten.

Een kleine week voor het BK beachrace in Bredene was er de generale repetitie in Zeebrugge. De deelnemers werkten rondjes op het strand en de dijk af. Goed voor een totaal van 45 km.

De start was chaotisch, maar al snel kwamen de verwachte namen naar voren. Yves Lampaert herleidde dan de kopgroep tot 4 renners en het kwartet Lampaert, Bert Van Lerberghe, Tim Declercq en Sep Vanmarcke gingen samen de finale in.

De laatste 5 ronden begonnen door een val niet goed voor Lampaert, maar hij zette het nog recht. Hij ging over alles en iedereen en won solo. Van Lerberghe werd 2e, Vanmarcke 3e. Declercq moest met een 4e plaats tevreden zijn.

Donderdag is er het BK in Bredene. Lampaert is na zijn overwinning een van de favorieten.