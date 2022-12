De veelzijdigheid van een toprenster: Lorena Wiebes verovert nu ook goud op het NK ploegenachtervolging

Lorena Wiebes is van alle markten thuis. Ook op het NK ploegenachtervolging heeft de toprenster haar capaciteiten in de verf gezet.

Lorena Wiebes stond in 2022 bekend als veruit de beste sprinter van het vrouwenpeloton op de weg. Tijdens de winter waren er ook een paar uitstapjes naar het veldrijden en inmiddels is ze ook opnieuw aan baanwielrennen gaan doen, mét succes.

Vorig weekend werd Wiebes al Nederlands kampioene in het omnium. Het is niet gebleven bij die ene gouden medaille op de nationale kampioenschappen. Zaterdag reed Wiebes op de piste in Apeldoorn ook het NK ploegenachtervolging en het NK teamsprint.

GOUD EN BRONS

In de ploegenachtervolging vormde Wiebes een team met Nina Kessler, Marit Raaijmakers, Babette van der Wolf en Mylène de Zoete. Samen knalden ze naar de Nederlandse titel. In de teamsprint was er voor Wiebes samen met Raaijmakers en Femke Markus ook nog eremetaal weggelegd: zij veroverden brons op dit nummer. De Europese kampioene op de weg maakt op 1 januari de overstap van DSM naar SD Worx.