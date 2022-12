Patrick Lefevere over Alaphilippe afgelopen jaren: "Hij wist zelfzelf twee keer te redden door het WK te winnen, maar dat is niet genoeg"

De Fransman moet beter doen in 2023 vindt Lefevere.

Julian Alaphilippe kende dit jaar heel wat pech met valpartijen en ziekte. Daardoor kon de Fransman maar twee keer winnen in 2022, met ritzeges in het Baskenland en de Ronde van Wallonië.

Patrick Lefevere is dan ook niet tevreden over de geleverde prestaties van Alaphilippe de afgelopen jaren. "Ik draai er niet omheen. Hij is een professional, wij zijn professionals. De renners worden goed betaald, maar je hebt een rendement nodig. Ik val nooit geblesseerde of zieke renners aan. Maar als dat niet het geval is, moet je je contract nakomen", zegt hij bij RTBF.

"Dit en vorig jaar moet hij zo snel mogelijk vergeten. Om zoveel redenen kon hij zich niet tonen. Als je kijkt naar zijn palmares in termen van overwinningen in de afgelopen jaren, dan gaat het nogal bergafwaarts. Gelukkig wist hij zichzelf te redden door twee keer het WK te winnen. Maar dat is niet genoeg", is Lefevere scherp.