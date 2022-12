Programma Bob Jungels in zijn eerste seizoen bij Bora bekend: zowel Vlaamse als Waalse klassiekers zijn de doelen

In de Vlaamse en Waalse klassiekers houdt u in 2023 best Bob Jungels in de gaten. Ook het programma voor volgend seizoen van de Luxemburger is inmiddels bekend.

Bij vele renners geraakte onlangs meer bekend over hun programma van volgend jaar en dat is bij Bob Jungels niet anders. Na enkele matige seizoenen, met ook gezondheidsproblemen, is Jungels vastberaden om in 2023 aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Dat doet de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Kuurne-Brussel-Kuurne ook bij een nieuwe ploeg: AG2R Citroën ruilt hij in voor Bora-Hansgrohe. Aan de Duitse formatie om opnieuw het maximum uit hem te halen. Dat moet dan onder meer gebeuren in de Vlaamse en Waalse klassiekers, want die staan weer op zijn programma in 2023. Programme de course @BobJungels - @BORAhansgrohe



🇪🇸@VueltaCV

🇫🇷@ParisNice

🇮🇹@Milano_Sanremo

🇧🇪@E3SaxoClassic

🇧🇪@DwarsdrVlaander

🇧🇪@RondeVlaanderen

🇳🇱@Amstelgoldrace

🇧🇪@flechewallonne

🇧🇪@LiegeBastogneL pic.twitter.com/rBnNAflZEC — Grand-Ducal Cycling (@DucalSports) December 24, 2022 Zijn eerste belangrijke wedstrijden van het seizoen worden elders verreden, met onder meer de Volta Valenciana, Parijs-Nice en Milaan-Sanremo. Nadien is het grotendeels in de Lage Landen dat zijn focus ligt, met deelname aan de E3, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel. Nadien volgt ook het Waalse tweeluik, met de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.