📷 Een trotse opa en voormalig Roubaix-winnaar: kleinzoon van Dirk Demol leert waarde van de kassei kennen

Als je iets presteert, kan je dat meegeven aan de volgende generaties. Dirk Demol won Roubaix in 1988 en daar is iedereen in zijn familie natuurlijk mee vertrouwd.

Ook de jongeren in de familie. Op zijn Twitterpagina heeft een fiere Dirk Demol een foto geplaatst waarop hij poseert met zijn negen jaar oude kleinzoon, beiden duidelijk goedgemutst. De ene omdat hij de kassei die verbonden is aan die ene dag kan vasthouden en de andere omdat hij ziet dat de jongere generatie ook beseft hoe bijzonder die dag was.

"Mijn kleinzoon begint zich te realiseren wat de waarde van mijn kassei is, trots!" Die fierheid is uiteraard meer dan terecht. Ten huize Demol hadden ze alvast allerlei koersverhalen om aan de kersttafell over te praten, al zullen de gespreksonderwerpen zich niet daartoe beperkt hebben.

With my 9years old grandson who start to realize the value of my coblestone ,proud!!! pic.twitter.com/36nMP33BqU — Dirk Demol (@demoldirk) December 25, 2022

Ook 34 jaar na zijn overwinning in Parijs-Roubaix laat de koers Dirk Demol alleszins niet los. Ook volgend jaar zal hij aan de slag zijn als ploegleider bij Israel-Premier Tech.