Lucinda Brand vocht generatiekloof uit met ploeggenote Van Anrooij in Gavere: "Mooi dat we hebben kunnen knokken voor de overwinning"

Lucinda Brand lijkt stilaan weer de oude na haar handbreuk en ziekte.

Lucinda Brand was niet al te goed van start gegaan in Gavere, maar kon na iets meer dan twee rondes toch komen aansluiten bij haar ploeggenote Shirin van Anrooij. Lang duurde dat niet, want Brand moest weer lossen en werd tweede op 37 seconden.

Brand is er 33, Van Anrooij 20. Het was dus ook een beetje een duel tussen generaties. "Shirin (Van Anrooij) en ik halen het beste uit elkaar. Het was mooi dat we vandaag met twee hebben kunnen knokken voor de overwinning. We hebben niet moeten nadenken over mogelijke andere concurrenten", zei Brand in het flashinterview.

Eerste podium in Wereldbeker sinds handbreuk

Er was heel veel publiek in Gavere en Brand probeerde te genieten, als was dat lastig. "Ik probeerde er wel van te genieten, vooral in wat mooie afdalingen en van het publiek, maar je kunt je niet echt laten afleiden want dan lig je naast het parcours", besloot Brand.

Na Mol eindigde Brand weer na Van Anrooij op plek twee, maar wel voor het eerst weer op het podium in de Wereldbeker sinds half oktober in Fayetteville. Daarna brak ze haar hand tijdens de verkenning in Tabor en werd ze ook nog ziek, maar nu lijkt ze er weer te staan.