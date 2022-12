Volgt nu het antwoord van Van der Poel? "Hoop op beterschap, anders zal ik altijd achter Van Aert aan moeten rijden"

Mathieu van der Poel heeft niet de beste crossen uit zijn carrière achter de rug. Nadat Van Aert in Mol duidelijk de bovenhand haalde, is het afwachten of Van der Poel in Gavere met een antwoord kan komen.

Bij Sporza blikten ze na de cross in Mol ook al vooruit naar de volgende afspraak en die komt er dus aan in Gavere. "In paniek slaan doe ik niet, ik blijf gewoon mijn schema volgen", bewaart Van der Poel de kalmte. "Ik hoop vooral dat ik met een beter gevoel rondrijd." Sowieso genoeg kansen om dat betere gevoel op te doen, want in deze altijd drukke periode in het veldrijden gaat het van cross naar cross. "Ik hoop op beterschap in de kerstperiode, anders zal ik altijd achter Van Aert aan moeten rijden." EERSTE KANS IN GAVERE Een eerste kans dus in Gavere, op een min of meer traditioneel uur ook. De veldrit bij de mannen gaat daar vandaag van start om 15u10. Gavere maakt voor het eerst ook deel uit van de Wereldbeker.