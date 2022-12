Alvarado is de primus op het circuit van Zolder na een uitstekende cross

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestige in Heusden-Zolder gewonnen. In de voorlaatste ronde pakte ze een klein kloofje en die gaf ze niet meer af.

Op het circuit van Zolder stonden maar liefst 89 rensters aan de start. Denise Betsema nam de beste start, maar Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Silvia Persico volgden.

Persico moest in de 2e ronde even lossen, maar nam snel haar positie terug in. Daarbij nam ze Lucinda Brand mee, die vanuit de achtergrond richting de kop van de koers zag, maar Brand kon nooit echt de aansluiting maken.

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde namen Alvarado en van der Heijden een klein kloofje. Achter hen bleef Betsema, met Persico in haar wiel, druk zetten. Brand bleef op een gaatje rijden.

Alvarado ging met een kleine voorsprong op van der Heijden de slotronde in. Ze bleef foutloos en won met overmacht in Heusden-Zolder. Haar 3e zege van het seizoen. Achter haar kon van der Heijden nog net Brand afhouden voor de 2e plaats. Persico eindigde 4e, Betsema 5e.