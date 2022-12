Kan Remco Evenepoel net als Tadej Pogacar het veld induiken?: Patrick Lefevere is duidelijk

Tadej Pogacar was onlangs in het veld te zien. Zou ook Remco Evenepoel dat kunnen. Teambaas Patrick Lefevere is duidelijk.

Op 2e kerstdag reed Tadej Pogacar een cross in zijn thuisland. Hij werd er 2e en sprong vlot over de balken. Bij Humo kreeg Patrick Lefevere de vraag of Remco Evenepoel misschien een cross zou kunnen rijden. Het antwoord van Lefevere was duidelijk. "Door de modder zal Evenepoel wel raken, want hij heeft de power. Maar het zijn de technische passages. Daarvoor is hij te laat begonnen met fietsen. Als wereldkampioen zou hij zich belachelijk maken", aldus Lefevere.