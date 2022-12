Tadej Pogačar moet overwinning in veldrit in Ljubljana overlaten aan jongere landgenoot

Tadej Pogačar heeft dit keer niet kunnen winnen in zijn thuisland.

Net als vorig jaar stond Tadej Pogačar dit jaar aan de start in een veldrit in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Vorig jaar was hij nog de beste in de veldrit, dit keer kon hij niet winnen.

De 22-jarige Mihael Štajnar versnelde meteen en Pogačar had niet meteen een antwoord op die aanval. De tweevoudige Tourwinnaar werd uiteindelijk toch nog tweede.

Verdere uitstappen naar het veld komen er waarschijnlijk niet van Pogačar. Hij stond vooral aan de start om zijn landgenoten te steunen en het Sloveense wielrennen te promoten.