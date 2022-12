Klassement Superprestige: nieuwe leider bij de mannen, bij de vrouwen gaat de accordeon weer wat dicht

Na de Superprestige in Heusden-Zolder is er een nieuw klassement. Er zijn wat verschuivingen gebeurd.

Laurens Sweeck en Lars van der Haar hadden voor de cross in Heusden-Zolder evenveel punten in de Superprestige, maar Sweeck stond aan de leiding door zijn 2 overwinningen. Van der Haar behaalde in Heusden-Zolder een beter resultaat dan Sweeck. Daardoor is de Nederlander de nieuwe leider. Michael Vanthourenhout wipte over Eli Iserbyt naar plaats 3.

Stand Superprestige mannen:

1. Lars van der Haar: 68 punten

2. Laurens Sweeck: 63 punten

3. Michael Vanthourenhout: 60 punten

4. Eli Iserbyt: 57 punten

5. Niels Vandeputte: 39 punten

Ook bij de vrouwen kende de leidster in de Superprestige in Heusden-Zolder een mindere dag. Denise Betsema zag zo winnares Ceylin del Carmen Alvarado en Inge van der Heijden. Het verschil tussen het trio bedraagt na Heusden-Zolder 3 punten. De anderen blijven op geruime achterstand achter het trio.