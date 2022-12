Jumbo-Visma won reeds de Tour, dat doen met een Nederlands talent de volgende missie

Jumbo-Visma heeft zijn droom om de Tour te winnen al bereikt. Een volgende grote missie loert echter altijd om de hoek. De Nederlandse wielerploeg wil in de toekomst dan ook nog straffer uit de hoek komen.

Ze zetten bij Jumbo-Visma fel in op het opsporen en het ontwikkelen van jonge talenten. Daarom worden ook de veilingen van de fietsen georganiseerd. Robbert De Groot moet er als Head of Development van de academie van Jumbo-Visma voor zorgen dat het uiteindelijk ook tot resultaten leid.

TESTEN

Hoe komen grote jonge talenten in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma terecht? "Mensen geven ons tips, managers van renners bellen ons of talenten vallen gewoon op doordat ze heel goede uitslagen rijden. Als we denken dat het echt om een interessante renner gaat, dan gaan we op bezoek bij die renner en nodigen we hem uit om persoonlijkheidstesten en fysieke testen te doen", legt De Groot uit bij Sporza.

Zijn missie en grote droom is duidelijk en de lat wordt hierbij enorm hoog gelegd. "Met een renner die uit ons Development-team komt de Tour de France winnen. En liefst een Nederlander."