Lucinda Brand eindigt in Heusden-Zolder opnieuw op het podium: "Tevreden over mijn wedstrijd, maar..."

Lucinda Brand is in Heusden-Zolder op het podium geëindigd. Achteraf was ze tevreden over haar wedstrijd, maar ze zag ook nog ruimte voor verbetering.

In Gavere werd Lucinda Brand al 2e en in Heusden-Zolder eindigde ze op plaats 3. Ze begint na haar blessure terug boven water te komen. Al kon ze nog niet echt voor de zege meedoen. "Het lukte me niet om op te schuiven. Ook werd ik op de heuveltjes ook regelmatig opgehouden. Op het rechte stuk kwam ik dan telkens op een gaatje te zitten en dat is funest. Ik beschikte gewoon niet over de benen om op te schuiven", aldus Brand. "Ook is het op deze omloop lastig om op te schuiven, omdat het niveau in het veldrijden zo hoog is. Ik had het nog wel willen zien zonder al dat oponthoud, maar verder ben ik wel tevreden over mijn wedstrijd", besloot Brand.