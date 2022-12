Pidcock legt voor dol publiek Van Aert het vuur aan de schenen: "Altijd groot feest in Diegem, mijn oren zullen suizen"

Van Aert het vuur aan de schenen gelegd, Van der Poel achter zich gehouden: het was voor Pidcock zowel sportief als qua beleving een feest in Diegem. Enkel het toetje ontbrak.

Geen overwinning voor de wereldkampioen veldrijden. Wel een wedstrijd waar hij met veel fierheid op kan terugblikken. "Dit was zeker mijn beste cross die ik dit seizoen bij de elite gereden heb", vond de Brit zelf ook. "Ik was het seizoen al degelijk begonnen, maar dit was mijn beste prestatie."

ZO'N STRIJD LANG GELEDEN

Wat maakte uiteindelijk het verschil waardoor hij toch niet aan het langste eind kon trekken? "Ik had misschien een beetje met gebrek aan ervaring te kampen. Het is al lang geleden dat ik tot diep in de laatste ronde gestreden heb met Wout van Aert en Mathieu van der Poel."

En dat in zo'n sfeer waarbij een enthousiaste menigte de toppers vooruit schreeuwde. "Het is altijd één groot feest hier in Diegem. Het was mooi om de hele tijd voorin te rijden, met de steun van dit publiek. Ik denk dat mijn oren nog wat zullen suizen vanavond."