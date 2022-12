Pieterse beloond voor vliegensvlugge start en bespreekt haar bandenkeuze: "Had goede herinneringen aan Diegem"

De bandenkeuze stemde gezien de regenval echt wel tot nadenken in Diegem. Zelfs bij Puck Pieterse, die toch niet op veel foutjes te betrappen viel en dan ook deze cross op haar naam schreef.

Wielerkrant had een exclusief gesprek met de winnares. We opperden dat ze er al vlug vanonder was gemuisd. "Klopt, ik had er zin in", lachte Pieterse. "Ik had vrij snel een gaatje en toen heb ik besloten om door te trekken. In de eerste ronde merkte ik wel dat het vrij glad lag. Ik twijfelde nog om volledig naar Rhino te wisselen. Ik reed met Rhino vooraan en Typhoon achteraan."

Uiteindelijk werd toch niet van het plan afgestapt. "Er ligt hier ook best nog veel weg en snelle bochten. Eigenlijk ging het prima, ik heb dus besloten om het bij onze oorspronkelijke keuze te houden." Op een gegeven moment naderde Van Anrooij wel. "Gelukkig had ik het goed onder controle. Ik dacht even dat ze er bij zou komen. Ik merkte even dat ik opnieuw een klein gaatje had en besloot dan om all-in te gaan."

STERKE ZONES

"In de zandbak merkte ik dat ik sterk was en ook de zone aan start-finish", duidde Pieterse haar sterkste momenten aan. Die zijn er in het algemeen wel meer bij Pieterse, die cross na cross het podium haalt en elf dagen geleden nog won in Val di Sole. "Momenteel lukt het wel aardig. Ik ben er wel blij mee dat het zo goed gaat."

Eigen aan deze periode van het jaar is om ook slimme keuzes te maken wat het programma betreft. "Ik heb een beetje de crossen uitgekozen die ik leuk vind. Ik had heel goede herinneringen aan Diegem en aan de editie van 2019. Het is nu de Wereldbeker uitrijden en dan nog meedoen in deze crossen in de kerstperiode die ik leuk vind."