Quinn Simmons haalt zijn ski's boven als deel van de training: "Terug in Europa voor de klassiekers"

Quinn Simmons is één van die talenten die in de klassiekers ooit wel eens zwaar kan oogsten. Zijn ski's bovenhalen, doet de Amerikaan ook wel eens tijdens de winter.

De man uit Durango, Colorado heeft deze winter meer tijd thuis kunnen spenderen en dus was er ook meer gelegenheid om op de skilatten te staan. Simmons was vroeger een skiër in competitie. "Ik heb met mijn trainer gewerkt, min of meer tijdens de uren die voorzien waren voor mijn training in de loop van de dag. Als het sneeuwde, ben ik gaan skiën. Als de zon schijnde, ben ik gaan fietsen", legt hij uit aan VeloNews.

VIA ARIZONA EN NEW MEXICO NAAR EUROPA

Het bestaan als wielerprof betekent voor de 21-jarige renner van Trek-Segafredo reizen van de ene plek naar de andere, wat hem wel bevalt. "Na dit trainingskamp ga ik naar Arizona voor twee weken en dan ga ik naar New Mexico, waar ik de laatste twee winters mijn hoogtestage gedaan heb. Nadien ben ik terug in Europa voor de klassiekers."

Wat nog niet betekent dat Simmons dan echt voor een langere periode in hetzelfde land te vinden is. "Daarna keer ik huiswaarts naar Durango voor een paar weken en dan ga ik naar Utah om me klaar te maken voor de Tour en terug te keren naar Europa."