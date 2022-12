🎥 Lefevere looft partnership, Boonen showt nieuwe trui Acrog-Tormans: "Remco en Tom geholpen in jonge dagen"

Heel wat teams komen met een nieuw truitje in 2023 en zo ook Acrog-Tormans. Lefevere en Boonen zijn er op een bepaalde manier ook aan verbonden.

Acrog-Tormans/Balen BC is een wielerclub die zich toelegt op het jeugdwielrennen en vrouwenwielrennen. Onder meer bij de jeugdcategorieën in het veldrijden komt u Acrog-Tormans geregeld tegen. Het heeft ook met veel fierheid zijn nieuwe outfit voor 2023 voorgesteld.

Dat gaat gepaard met een filmpje en wie trekt er in deze video de nieuwe outfit van Acrog-Tormans aan? Niemand minder dan Tom Boonen, die hier dan ook een uitdrukkelijke dankuwel voor krijgt. Er zitten zelfs wolven en verwijzingen naar The Wolfpack in. Dat is natuurlijk niet voor niets.

In 2023 gaat Soudal Quick-Step een samenwerking aan met Acrog-Tormans. "We hebben doorheen de jaren al een uitstekende relatie gehad met Balen BC, zonder die ooit te formaliseren", aldus Patrick Lefevere. "We hebben het geluk gehad dat ze Remco Evenepoel en Tom Boonen geholpen hebben tijdens hun jongere dagen en dat zijn twee van onze bekendste renners geworden."