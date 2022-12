Intermarché bevestigt engagement in het veldrijden en gaat op zoek naar vervanger voor sponsor Tormans

De structuur rond wielerploeg Intermarché blijft in het veldrijden actief. Ondanks dat Tormans niet langer de grote sponsor van het veldritproject zal zijn volgend seizoen, is dit nog eens bevestigd.

Jean-François Bourlart, CEO van Continuum Sports, de overkoepelende entiteit van de verschillende wielerteams die verbonden zijn aan Intermarché, heeft dit duidelijk gemaakt. "We zijn fier op de successen die we de voorbije drie jaren met dit team behaald hebben en zijn ervan overtuigd dat het veldrijden zowel sportief als commercieel een waardevolle discipline is."

© photonews

Daarom ook dat ze er ook na afloop van het huidige seizoen mee doorgaan. "Het is onze wil om in het veldrijden te blijven investeren, maar omdat we niet meer dezelfde filosofie en visie als Jan Tormans deelden, zullen we ons avontuur in het veld met nieuwe partners verderzetten."

Eerst is het wel de bedoeling om de samenwerking met Tormans op een mooie en professionele manier af te sluiten. "Vooraleer op zoek te gaan naar een nieuwe naampartner voor seizoen 2023-2024, wil ik Jan Tormans uitdrukkelijk bedanken voor zijn enthousiasme en bijdrage aan onze structuur de voorbije drie jaren."