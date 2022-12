Sep Vanmarcke reageert op zijn tweede plaats op BK beachrace: "Op een BK heb je natuurlijk ambitie"

Ook Sep Vanmarcke was er bij op het BK beachrace en speelde zelfs een hoofdrol. De tweede plaats was voor hem weggelegd.

Bij Het Laatse Nieuws geeft de wegrenner van Israel-Premier Tech een korte reactie. "Het is stilaan een goeie gewoonte", zegt Vanmarcke, ernaar verwijzend dat het ook in het wegwielrennen al vaak net niet voor hem geweest is. "Ik was gestart voor het plezier, maar op een BK heb je natuurlijk ook ambitie."

Conditioneel zat het goed

Bij het aanpakken van de wedstrijd was het dus wel degelijk menens, ook al kon er op een ontspannen manier aan de start gekomen worden. "Voor de koers was ik even gefocust als voor een klassieker. Ik wilde graag winnen. Conditioneel zat het goed."

Vanmarcke deed ook mee voor de prijzen, maar wist ook waarom hij op het einde toch nog krachten tekort kwam. "Ik heb absoluut geen techniek in het zand. Ik moest altijd als enige afstappen."