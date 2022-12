Tiesj Benoot wil zich na zijn carrière wel eens testen in een Iron Man: "Lijkt me wel tof om daar een project van te maken"

Benoot is momenteel nog wielrenner, maar hij wil het ook wel eens proberen in een andere discipline.

Tiesj Benoot (28) denkt nog niet aan stoppen met koersen, maar heeft wel al eens nagedacht wat hij zou willen doen na zijn wielercarrière. Op stage in de Sierra Nevada komt Benoot vaak triatleten tegen die daar ook trainen en hij ziet het wel zitten om een Iron Man uit te proberen.

"Ik loop zeer graag, het lijkt wel tof om daar een project van te maken. Het is een zeer lange inspanning en dat spreekt wel tot de verbeelding. Ik heb er al vaak over nagedacht eigenlijk. Wat als het wielrennen stopt? Zal ik dan voldaan zijn op fysiek vlak? Ga ik er vrede mee kunnen nemen om eens een uurtje te gaan lopen of twee uur te fietsen? Op dit moment denk ik van niet, maar misschien denk ik er over tien jaar wel anders over", zegt Benoot bij De Tribune.

Er zijn wel enkele projectjes waar Benoot zich zou op willen storten na zijn carrière. "Een marathon, een triatlon en mountainbikewedstrijden zoals de Cape Epic zijn wel dingen die mij wel echt aanspreken. Maar die zijn natuurlijk niet mogelijk zolang ik profwielrenner ben of toch moeilijk", zegt Benoot nog.

Wensen voor 2023

Er werd Benoot ook nog gevraagd wat hij wenst voor 2023. "Een jaar gevrijwaard van pech en een mooie overwinning. Als ik één wedstrijd win dit voorjaar is het al mooi. Bijna alle wedstrijden die ik rijd zijn mooie eendagswedstrijden dus ik ga altijd trots zijn als ik één win."