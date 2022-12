Sander Armée (37) hangt zijn fiets aan de haak: "Ik kijk al uit naar de volgende uitdaging"

Sander Armée heeft als profrenner afscheid genomen. Hij vond geen nieuw contract meer.

Na een jaar Cofidis werd het contract van Sander Armée (37) niet meer verlengd. Zo moest hij op zoek naar een nieuwe ploeg, maar hij vond geen nieuw contract meer en besliste om te stoppen.

"Het is mijn laatste dag als professioneel wielrenner. Vanaf januari zal mijn carrière er een beetje anders uitzien. Ik kijk uit naar de uitdaging die me te wachten staat", schreef hij op Instagram.

Armée begon in 2010 zijn profcarrière bij Sport Vlaanderen-Baloise, waar hij 4 jaar voor reed. Daarna ging hij naar Lotto Soudal. Daar bleef hij 7 jaar, om nadien in 2021 naar Team Qhubeka te gaan. De ploeg hield als profploeg op te bestaan en Armée vond met Cofidis een nieuw contract.

In zijn hele carrière pakte Armée 2 profzeges. In 2017 won hij een rit in de Vuelta. Hij was op een aankomst bergop de sterkste van de vroege vlucht. In 2020 won hij ook nog een rit in de Ronde van de Poitou-Charentes.