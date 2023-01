🎥 Wat een mooi moment! Astana-renners rijden samen met papegaai Frankie door de woonplaats van Michele Scarponi

Michele Scarponi overleed in april 2017 tijdens een training bij een verkeersongeval. De Girowinnaar van 2011 was toen renner van Astana en werd regelmatig vergezeld door een papegaai die Frankie heette.

Astana is Scarponi nooit vergeten. Gianmarco Garofoli en Antonio NIbali maakten maandag een trainingstocht. Ze reden ook door Filottrano, de woonplaats van Scarponi. In Filottrano werden Garofoli en Nibali een tijdje door Frankie vergezeld.

What a video! Gianmarco Garofoli and @AntonioNibali met Frankie, passing Filottrano, home town of Michele Scarponi… #SempreConNoi #MicheleScarponi pic.twitter.com/uQPhgbD0Tz