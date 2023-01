Nieuwe rappe man van Intermarché-Circus-Wanty loopt blessures maar geen breuken op bij aanrijding door wagen

De nog maar 19-jarige Est reed voor Ampler-Tartu2024, tot hij in augustus aan een stage mocht beginnen bij Intermarché-Wanty-Gobert, zoals de ploeg toen heette. Later werd uiteindelijk beloond met een definitief contract voor twee jaar.

Het avontuur op het WorldTour-niveau kent een begin met een extra uitdaging: herstellen van een ongeval. Zijn ploeg meldt dat de renner tijdens een training in de buurt van Tartu aangereden is door een wagen. Daarbij heeft hij een diepe snee in zijn rug opgelopen.

Yesterday, Madis Mihkels was struck by a car while training near Tartu (Estonia), resulting in a deep cut wound in his back.



His injury only requires stitches and fortunately no fracture was detected. Madis will focus on healing as we wish him a smooth & complete recovery soon.