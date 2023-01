Remco Evenepoel kent het volledige parcours voor de Ronde van San Juan

De organisatie van de Ronde van San Juan heeft de rest van het parcours bekendgemaakt. Er waren eerder al 5 ritten bekend.

Eerder waren er al 5 ritten van de Ronde van San Juan bekend. Vooral de 5e rit sprong in het oog met een aankomst op de Alto del Colorado, een berg met een hoogte van 2624 meter. Remco Evenepoel die aan de start van de Ronde van San Juan zal staan, kent die berg goed. Die zat ook in het parcours toen hij in 2020 de Argentijnse rittenkoers won.

De overige 2 etappes werden begin 2023 bekendgemaakt. De voorlaatste etappe is veraderlijk met een klim in het midden van de rit. De laatste etappe is een criterium van 7 ronden.

De Ronde van San Juan wordt van 22 tot en met 29 januari gereden. Tussen rit 4 en 5 is er een rustdag. Evenepoel was in 2020 de laatste winnaar.