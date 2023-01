Wout Poels komt terug op beleving en incident op WK met Van der Poel: "Ik leef wel mee met Mathieu"

Inmiddels is het wat overgewaaid, maar het incident met Mathieu van der Poel op het WK van vorig jaar blijft toch tot de verbeelding spreken. Zeker in Nederland.

In de podcast Live Slow Ride Fast van Laurens ten Dam en Stefan Bolt had Wout Poels het hierover. Hij was ook één van de renners in de Nederlandse selectie. Op de bewuste dag van het WK sijpelde het nieuws door, maaar was de communicatie niet top. "Ik hoorde het ook echt bij toeval. Als coach en als bond moet je last minute een beslissing nemen, maar je moet natuurlijk wel altijd je renners informeren."

"Bij het ontbijt hoorden we al wat", doet Poels het relaas van de dag. "Toen kregen we dopingcontrole en ging de aandacht daarnaartoe. Het was krap. We gingen dan naar de start. Ik zat met Mollema en Mathieu in de auto. Die was heel rustig. Ik dacht: "Die verandert ook van de ene op de andere dag". Ik ken die jongen niet heel goed eigenlijk, maar denk dan dat die wel echt gefocust is. Aan tafel was hij one of the boys, zeg maar."

Wout Poels/a/a/a/a/a/a" width="750" height="500" /> Wout Poels/a/a/a/a/a/a" width="750" height="500" />

"Bij de start stond ik bij mijn fiets. Dan kwam er iemand de camper uit, die zei: "Mathieu heeft vastgezeten". Ik hoorde het verhaal nog maar half en ging dan intekenen. Gelukkig had ik geen interviews", aldus een op dat vlak opgeluchte Poels. "Dan sta je niet voor het blok. Als ploeggenoot is het dan ook een vervelend interview als je niet weet wat er is gebeurd en de journalisten wel."

Inmiddels weten we dat: tienermeisjes haalden Van der Poel het bloed van onder de nagels door 's nachts op zijn deur te bonken en hij ging er achteraan. "Ik leef wel mee met Mathieu. Iedereen reageert anders. Ik ben geen persoon die achter iemand aan gaat rennen. Soms kan je wel beter een keertje zeggen waar het op staat. Als het mijn kind was geweest dat hem lastigviel, had ik gezegd: "Nou je excuses aanbieden"."