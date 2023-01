Belgisch kampioen beachracen Jordi Warlop versiert een nieuw contract

Jordi Warlop heeft een nieuw contract beet. Hij moest in extremis nog op zoek naar een nieuwe ploeg na het debacle met B&B Hotels-KTM. Ook is hij de huidige Belgisch kampioen beachracen.

Eind 2022 kroonde Jordi Warlop (26) zich tot Belgisch kampioen strandracen. Een opsteker voor zichzelf, want hij moest enkele weken ervoor in extremis op zoek naar een ploeg. Zijn ploeg B&B Hotels-KTM hield op te bestaan. Ook had hij zijn wegseizoen al halfweg het seizoen moeten beëindigen.

Begin 2023 heeft Warlop al een nieuwe ploeg te pakken. Hij tekende voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step. Hij kreeg er de taak om de jonge talenten bij te staan.

Warlop is blij met zijn nieuwe contract: "Ik kijk er echt naar uit. Ik ben opgegroeid en woon nog steeds in West-Vlaanderen. Dus ik weet wat het betekent om voor Soudal Quick-Step te rijden. Ik ben enthousiast over het vooruitzicht om enkele van de jongere renners in de ploeg te helpen. Ook wil ik mijn conditie bewijzen en laten zien dat ik volledig hersteld ben van mijn valpartij."