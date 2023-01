Hoelang is het model van Tourdebutant Uno-X nog houdbaar met enkel Denen en Noren als toptalenten andere oorden opzoeken?

De Noorse ploeg maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France.

Het Noorse Uno-X kreeg op nieuwjaarsdag de officiële bevestiging dat het dit jaar naar de Tour de France mag. En dat voor een ploeg waarbij enkel Denen en Noren rijden. Redelijk uniek toch.

En dat model zal in de toekomst niet snel veranderen, want de ploeg wil, bij de mannen toch, uitsluitend Scandinavisch blijven. Maar is de vijver waarin de ploeg kan vissen wel groot genoeg om aan de top te blijven meedraaien?

Veel toppers bij de Denen rijden echter bij andere ploegen zoals Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) en Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Uno-X haalde wel Noor Alexander Kristoff binnen als uithangbord van het Noorse wielrennen.

Noorse talenten moeten binnen gehaald worden

Maar wat de toekomst betreft is die toch onzekerder. Noorse talenten als Per Strand Hagenes (19), Johannes Staune-Mittet (20) en Jørgen Nordhagen (17) kozen allemaal voor Jumbo-Visma. Uno-X moet in de toekomst ook die talenten kunnen overtuigen als het in de toekomst ook naar de WorldTour wil van het wielrennen.

Ook van huidige talenten als Tobias Halland Johannessen en Rasmus Tiller is het de vraag hoelang die bij de ploeg blijven als ze niet elk jaar zeker zijn van grote rondes als de Tour of deelname aan de Ronde van Vlaanderen.