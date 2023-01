Jens Keukeleire trekt naar Australië voor eerste koersen van het jaar: "Organisatie legt je supergoed in de watten"

Met de Tour Down Under loert de eerste rittenkoers op de weg al om de hoek.

Voor het eerst sinds 2020 zakken de renners nog eens af naar Australië voor het begin van de WorldTour. Daar start op 17 januari de Tour Down Under. Jens Keukeleire (EF Education-EasyPost) trekt naar daar.

Keukeleire reed met die laatste editie in 2020 voor het eerst en het laatst in de Australische rittenkoers. Keukeleire reed van 2012 tot en met 2017 voor het Australische WorldTour-team (nu Team Jayco-AlUla) en kent het land dus goed.

"Het is een heel plezante ronde om het seizoen te beginnen. Het is er heel warm, er wordt heel hard gekoerst, al zijn de ritten niet te lang en de organisatie legt je supergoed in de watten", zegt Keukeleire bij Het Nieuwsblad.

Niet alleen om te koersen is het er goed in Australië, ook trainen is er aangenaam. "Lans de ene kant rijd je naar de oceaan, langs de andere kant kan je de bergen in", zegt Keukeleire nog.