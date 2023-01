📷 Ook Philippe Gilbert steekt in 2023 weer in het nieuw na wielerpensioen

Philippe Gilbert (40) blijft ook tijdens zijn pensioen fietsen.

Philippe Gilbert hing zijn fiets eind vorig jaar officieel aan de haak met een afscheid op de Cauberg. Gilbert won in zijn carrière heel wat topkoersen met onder meer vier keer de Amstel Gold Race, twee keer de Ronde van Lombardije en het WK.

In totaal won Gilbert 80 keer in zijn carrière en beleefde in 2011 zijn topjaar. Ook na zijn carrière zal Gilbert blijven fietsen want hij kreeg zelfs een nieuwe outfit van zijn sponsor Ekoï, het Franse merk dat ook al de brillen en helmen leverde bij Lotto-Soudal.