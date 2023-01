Laurens Sweeck past zaterdag voor Superprestige in Gullegem door problemen met rug: "Met spijt in het hart"

Ondanks zijn vierde plaats in het klassement, moet Sweeck zaterdag passen.

Laurens Sweeck heeft net als Mathieu van der Poel last van zijn rug. Donderdag in Koksijde kon hij nog naar plek drie rijden, maar zaterdag komt hij niet aan de start in Gullegem.

En dat ondanks zijn vierde plaats in het klassement in de Superprestige. Sweeck volgt op tien punten van leider Iserbyt, Vanthourenhout heeft drie punten meer, Van der Haar heeft er één meer.

"Ik pas met spijt in het hart. Ik had immers nog uitzicht op een mooi klassement in de Superprestige. Maar tezelfdertijd mag ik mijn rug niet nog extra belasten in het vooruitzicht van de cross in Zonhoven, 24 uur later. Daar heb ik een leidersplaats in de Wereldbeker te verdedigen", zegt Sweeck in een persbericht van zijn ploeg Crelan-Fristads.

Na de Wereldbeker in Zonhoven is er een week geen cross. Op 15 januari volgt dan het BK in Lokeren, waar Sweeck een kans heeft op een tweede Belgische titel door het niet starten van Wout van Aert.