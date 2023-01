Prestaties Evenepoel speelden rol bij keuze Uijtdebroeks om al grote ronde te gaan rijden: "Rustgevend"

Cian Uijtdebroeks was onlangs aanwezig op het Sportgala en met goede reden. Remco Evenepoel stond daar weer in de schijnwerpers, maar ook Uijtdebroeks ging met een prijs naar huis.

Die voor Belofte van het Jaar. Bij Sporza grepen ze de gelegenheid aan om te polsen bij Uijtdebroeks waarom hij in 2023 toch al een grote ronde gaat rijden. Komt dat mede door de factor Evenepoel? "Ja, maar ook de factor Ayuso. Hij is op zijn 19e derde geëindigd in de Vuelta. En ook de jonge Brenner is in bepaalde etappes naar voren gekomen. Het belangrijkste is dat die jongens zich niet hebben opgebrand."

Het houdt dus niet al te veel risico in om al op jonge leeftijd een grote ronde te rijden, zo redeneert Uijtdebroeks, die dit jaar de Vuelta gaat rijden. Met de weg die Evenepoel heeft afgelegd heeft Uijtdebroeks het perfecte voorbeeld. "Het is rustgevend om iemand te hebben die het je voordoet. Als er bij mij bepaalde dingen misgaan, dan zal ik denken: "Dat is bij Remco ook gebeurd, dus dat is geen schande"."

GROEIEN IN DE LUWTE

Niemand die zal verwachten dat het 19-jarige talent van Bora-Hansgrohe dat ook zomaar eventjes gaat doen. Integendeel, er ligt nu mogelijk zelfs minder druk op zijn schouders. "België wachtte al zo lang op een groterondewinnaar. Als de Remco de Vuelta niet had gewonnen, dan was die druk misschien op mij als winnaar van de Toekomstronde komen te liggen. Maar ik groei graag in de luwte."