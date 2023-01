Uno-X plakt een prijs op het cosponsorschap binnen de ploeg

"Bent u Noors of Deens? Heeft u Europa (en de rest van de wereld) als speelterrein? Ziet u een potentieel verband tussen uw merk en sport? Wordt u geïdentificeerd door uw waarden in plaats van uw regels? Is een toekomst van duurzame mobiliteit de sleutel tot uw bedrijfsprestaties?", staat er op de website van Uno-X te lezen. Op die manier proberen ze een cosponsor voor het team te vinden.

Uno-X plakte ook een prijs op de sponsoring. Je moet 4 tot 6 miljoen euro per jaar kunnen neertellen. En dat voor minstens 3 jaar. Het team kijkt al uit naar de geïnteresseerden en wil graag in 2023 al een cosponsor hebben.

